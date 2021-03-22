60 yaş aşı randevusu: Aşı randevusu nasıl alınır? e-Nabız korona aşı randevusu ekranı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından 60 yaş ve üzeri vatandaşların gelecek hafta aşılanmaya başlayacağını açıklamıştı. Peki, aşı randevusu nasıl alınır?

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 60 yaş üzeri için 22 Mart haftasından itibaren aşı süreci başlayacak. Aşılama ile ilgili bilgiler telefon mesajları ile gelecek.

Konuya ilişkin açıklama yapan Bakan Koca, "Gelecek haftadan itibaren 60-65 yaş grubunun aşılarına başlanacak. Yaşınız 60-65 arasındaysa lütfen telefon mesajlarınızı dikkatle takip edin." ifadelerini kullandı.

Yapılan açıklamanın ardından aşı randevusunun nasıl alınacağına ilişkin araştırmalar hız kazandı. 60 yaş üzeri vatandaşlar, 'Aşı randevusu nasıl alınır?' sorusuna yanıt aramaya başladı.

Peki, 60 yaş aşı randevusu nasıl alınır? İşte, e-Nabız korona aşı randevusu ekranı

60 YAŞ ÜSTÜ AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Aşı randevusu almak için öncelikle bilgisayar ya da cep telefonu üzerinden e-Nabız uygulamasına giriş yapılması gerekiyor.

Üye değilseniz 'e-Devlet üzerinden kayıt olun' butonuna basarak üye olabilirsiniz.

Giriş sağladıktan sonra karşınıza gelen ekranda 'COVID-19 aşı durumunu sorgulamak için lütfen tıklayınız' yazan kısma tıklayabilir ve burada aşı öncelik durumlarını görebilirsiniz.

E - NABIZ KORONA AŞI RANDEVUSU EKRANI



