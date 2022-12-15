Pençe Kilit bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu

Irak'ın kuzeyinde yürütülen harekatta yaralı olarak hastaneye kaldırılan Piyade Komando Üsteğmen Tunahan Yavuz, şehit düştü.

Türkiye şehidine ağlıyor...

Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe Kilit harekatından acı haber geldi.

5 Aralık'ya yaralanan Piyade Komando Üsteğmen Tunahan Yavuz Ankara'da Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

O günden bu yana tedavi gören kahraman asker, doktorların tüm müdahalelerine rağmen şehitlik makamına erişti.

Bursalı şehidin acı haberini, AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç sosyal medya hesabından paylaştı.

Kılıç, o paylaşımında şu ifadeleri kullandı;

"Bursalı kahraman askerimiz Piyade Komando Üsteğmen Tunahan Yavuz'a Cenab-ı Allah'tan rahmet, acılı ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağolsun."

Memleketinde defnedilecek

Üsteğmen Yavuz'un cenazesi, Mudanya ilçesi Güzelyalı Duran Camisi'nde kılınacak namaz sonrası defnedilecek.