Petrol
82.82
0.15%
Euro
19.8119
-0.44%
Dolar
18.6489
0.14%
Altın
1.066
-1.44%
Borsa
5205
2.72%
Bitcoin
333.827
-0.81%
BTXN Coin
5.23
-0.38%
Bitexen
13ºC
İstanbul
Çok bulutlu 13 C

    Pençe Kilit bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu

    Irak'ın kuzeyinde yürütülen harekatta yaralı olarak hastaneye kaldırılan Piyade Komando Üsteğmen Tunahan Yavuz, şehit düştü.
    • 15.12.2022 - 12:44
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Pençe Kilit bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu

    Türkiye şehidine ağlıyor...

    Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe Kilit harekatından acı haber geldi.

    5 Aralık'ya yaralanan Piyade Komando Üsteğmen Tunahan Yavuz Ankara'da Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

    O günden bu yana tedavi gören kahraman asker, doktorların tüm müdahalelerine rağmen şehitlik makamına erişti.

    Bursalı şehidin acı haberini, AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç sosyal medya hesabından paylaştı.

    Kılıç, o paylaşımında şu ifadeleri kullandı;

    "Bursalı kahraman askerimiz Piyade Komando Üsteğmen Tunahan Yavuz'a Cenab-ı Allah'tan rahmet, acılı ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağolsun."

    Memleketinde defnedilecek

    Üsteğmen Yavuz'un cenazesi, Mudanya ilçesi Güzelyalı Duran Camisi'nde kılınacak namaz sonrası defnedilecek.

    Pençe Kilit bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu #1

    Pençe Kilit bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu #2


    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!
    Advertorial

    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!

    Yumurta yoksa onlar var
    Yaşam

    Yumurta yoksa onlar var

    Seray Kaya sütyeniyle ayna karşısına geçince...
    Medya

    Seray Kaya sütyeniyle ayna karşısına geçince...

    Görüş Bildir