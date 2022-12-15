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- Pençe Kilit bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu
Pençe Kilit bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu
- 15.12.2022 - 12:44
Türkiye şehidine ağlıyor...
Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe Kilit harekatından acı haber geldi.
5 Aralık'ya yaralanan Piyade Komando Üsteğmen Tunahan Yavuz Ankara'da Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
O günden bu yana tedavi gören kahraman asker, doktorların tüm müdahalelerine rağmen şehitlik makamına erişti.
Bursalı şehidin acı haberini, AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç sosyal medya hesabından paylaştı.
Kılıç, o paylaşımında şu ifadeleri kullandı;
"Bursalı kahraman askerimiz Piyade Komando Üsteğmen Tunahan Yavuz'a Cenab-ı Allah'tan rahmet, acılı ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağolsun."
Memleketinde defnedilecek
Üsteğmen Yavuz'un cenazesi, Mudanya ilçesi Güzelyalı Duran Camisi'nde kılınacak namaz sonrası defnedilecek.