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    Hudut birlikleri 6 kişinin yasa dışı geçişini önledi

    Milli Savunma Bakanlığı, güvenlik güçlerinin sınırda yakaladığı 6 kişiden 4'ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğunu duyurdu.
    • 23.11.2022 - 16:08
    • Güncelleme : 23.11.2022 - 16:21
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    Hudut birlikleri 6 kişinin yasa dışı geçişini önledi

    Yurdun sınırları Hudut Kartalları'na emanet...

    Yurt içi ve sınır bölgelerinde teröre geçit vermeyen Mehmetçik, yasa dışı yollarla ülkemize geçmek isteyen şahıslara fırsat vermiyor.

    Son olarak sınırda yaşanan hareketlilikte 6 kişinin yasa dışı geçişi engellendi.

    4'ü FETÖ terör örgütü mensubu

    Konuya ilişkin açıklama, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapıldı.

    Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6 kişiyi daha yakaladı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 4’ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."

    Hudut birlikleri 6 kişinin yasa dışı geçişini önledi #1


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