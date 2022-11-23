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- Hudut birlikleri 6 kişinin yasa dışı geçişini önledi
Hudut birlikleri 6 kişinin yasa dışı geçişini önledi
Milli Savunma Bakanlığı, güvenlik güçlerinin sınırda yakaladığı 6 kişiden 4'ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğunu duyurdu.
- 23.11.2022 - 16:08
- Güncelleme : 23.11.2022 - 16:21
Yurdun sınırları Hudut Kartalları'na emanet...
Yurt içi ve sınır bölgelerinde teröre geçit vermeyen Mehmetçik, yasa dışı yollarla ülkemize geçmek isteyen şahıslara fırsat vermiyor.
Son olarak sınırda yaşanan hareketlilikte 6 kişinin yasa dışı geçişi engellendi.
4'ü FETÖ terör örgütü mensubu
Konuya ilişkin açıklama, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapıldı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6 kişiyi daha yakaladı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 4’ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."