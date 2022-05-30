İstanbul'da trafik yoğunluğu

Haftanın ilk gününde iş ve okullara yetişme telaşı trafik yoğunluğunun yüzde 62'yi bulmasıyla daha da arttı. Otoyollarda yaşanan kazalar, trafiği yer yer durma noktasına getirdi.

İstanbullular haftaya trafikle başladı.

Mega kentte bir çile haline gelen trafik yoğunluğu, bazı noktalarda yaşanan kazalar nedeniyle arttı.

Vatandaşlar işe ve okula yetişmeye çalışırken, trafik yoğunluk haritası yüzde 62'yi gördü.

Trafik durma noktasına geldi

D-100 karayolu ve TEM Otoyolu'nda, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden Avrupa Yakası'na geçişlerde ve Avrasya Tüneli'nin girişinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Anadolu Yakası'nda D-100 karayolu Kartal-Maltepe, Bostancı-Göztepe ve Uzunçayır kavşakları arasında trafik ağır seyrederken, TEM Otoyolu Samandıra kavşağı ile Çamlıca gişeler arasında da trafiğin adım adım ilerlediği görüldü.

Sabah saatlerinde yaşanan kazalar trafiği felç etti

Trafik yoğunluğunun artmasına Bostancı kavşağı yakınında ve Libadiye Kavşağı yakınındaki Vecdi Diker Tüneli girişinde meydana gelen maddi hasarlı kazalar da etkili oldu.

Avrupa Yakası'nda da Avcılar'dan başlayan trafik yoğunluğu, Ankara istikametinde bazı noktalarda akıcı olurken, Bahçelievler'den Haliç Köprüsü girişine kadar ağır ilerliyor.

Haliç Köprüsü'nün Topkapı istikametinde de yoğunluk yaşanıyor. TEM Otoyolu Ankara istikametinde de Gaziosmanpaşa Kağıthane arasında yoğunluk meydana geldi.