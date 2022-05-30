Petrol
116.34
0.67%
Euro
17.6143
1.18%
Dolar
16.3701
1.11%
Altın
979.53
1.48%
Borsa
2439
0.49%
Bitcoin
498.000
4.63%
BTXN Coin
12.74
1.11%
Bitexen
22ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 22 C

    İstanbul'da trafik yoğunluğu

    Haftanın ilk gününde iş ve okullara yetişme telaşı trafik yoğunluğunun yüzde 62'yi bulmasıyla daha da arttı. Otoyollarda yaşanan kazalar, trafiği yer yer durma noktasına getirdi.
    • 30.05.2022 - 08:58
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İstanbul'da trafik yoğunluğu

    İstanbullular haftaya trafikle başladı.

    Mega kentte bir çile haline gelen trafik yoğunluğu, bazı noktalarda yaşanan kazalar nedeniyle arttı.

    Vatandaşlar işe ve okula yetişmeye çalışırken, trafik yoğunluk haritası yüzde 62'yi gördü.

    Trafik durma noktasına geldi

    D-100 karayolu ve TEM Otoyolu'nda, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden Avrupa Yakası'na geçişlerde ve Avrasya Tüneli'nin girişinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

    Anadolu Yakası'nda D-100 karayolu Kartal-Maltepe, Bostancı-Göztepe ve Uzunçayır kavşakları arasında trafik ağır seyrederken, TEM Otoyolu Samandıra kavşağı ile Çamlıca gişeler arasında da trafiğin adım adım ilerlediği görüldü.

    İstanbul da trafik yoğunluğu #1

    Sabah saatlerinde yaşanan kazalar trafiği felç etti

    Trafik yoğunluğunun artmasına Bostancı kavşağı yakınında ve Libadiye Kavşağı yakınındaki Vecdi Diker Tüneli girişinde meydana gelen maddi hasarlı kazalar da etkili oldu.

    Avrupa Yakası'nda da Avcılar'dan başlayan trafik yoğunluğu, Ankara istikametinde bazı noktalarda akıcı olurken, Bahçelievler'den Haliç Köprüsü girişine kadar ağır ilerliyor.

    Haliç Köprüsü'nün Topkapı istikametinde de yoğunluk yaşanıyor. TEM Otoyolu Ankara istikametinde de Gaziosmanpaşa Kağıthane arasında yoğunluk meydana geldi.


    İlginizi Çekebilir

    Arka Sokaklar'ın Bahar'ı mayokini giydi, sahilde süzüldü! Vücudunu saran dövmeleri...
    Medya

    Arka Sokaklar'ın Bahar'ı mayokini giydi, sahilde süzüldü! Vücudunu saran dövmeleri...

    Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne katılacak mı?
    Futbol

    Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne katılacak mı?

    Kripto ticareti için en doğru stratejiyi açıklıyor
    Btcrobo

    Kripto ticareti için en doğru stratejiyi açıklıyor

    Görüş Bildir