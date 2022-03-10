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    Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi: 4'ü ağır 20 yaralı

    Kangal ilçesinde buzlanma nedeniyle yolcu otobüsü devrildi. Yaşanan feci kazada 20 kişi yaralanırken, 4 kişinin hayati tehlikesi devam ediyor.
    • AA
    • 10.03.2022 - 08:24
    • Güncelleme : 10.03.2022 - 09:36
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    Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi: 4'ü ağır 20 yaralı

    Sivas-Malatya kara yolunun Abdalboğan mevkisinde, Zonguldak'tan Batman'a giden S.K.(48) yönetimindeki 60 DN 001 plakalı yolcu otobüsü, kontrolden çıktı.

    Kar yağışının ardından buzlanmanın yaşandığı yolda, hakimiyetini toplayamayan yolcu otobüsü devrdildi. İhbarla olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

    20 KİŞİ YARALI

    Kazada otobüs şoförü, otobüsün ikinci şoförü D.Y. (39) ile yolcular S.G. (18), N.A. (64), S.Ç. (55), S.D. (26), M.D. (65), S.Ş. (26), E.Ş. (3), M.M.T. (33), A.Y. (17), S.U. (33), D.K. (53), Y.Ş. (38), E.Y. (40), H.Ü. (64), M.Ç. (42), Y.K. (42), M.A. (44) ve M.Y. (34) yaralandı.

    4 YOLCUNUN DURUMU KRİTİK

    Yaralılar, Sivas ve Malatya'daki çeşitli hastanelere kaldırılırken, N.A, S.U, D.K. ve Y.K'nin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi.

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