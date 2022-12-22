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- Edirne'de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
Edirne'de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
- 22.12.2022 - 18:01
- Güncelleme : 22.12.2022 - 18:05
Uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir adreste uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Ekipler, O.A. ve A.D'nin üst aramasında 2 fişek jelatine sarılı metamfetamin ve uyuşturucu kullanma düzeneği ele geçirdi.
Düzenek yakalandı
O.A'nın evinde ve A.D'nin kiraladığı araçta yapılan aramada da 15 fişek metamfetamin, alüminyum folyoya sarılı metamfetamin, 8 uyuşturucu hap, kağıda sarılı toz uyuşturucu, hassas terazi ve pipe olarak tabir edilen düzenek ele geçirildi.
Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
2 şüpheli tutuklandı
İHA'nın habeerine göre, emniyetteki işlemlerinin ardından Uzunköprü Adliyesine sevk edilen O.A. ve A.D., çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.