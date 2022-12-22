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Edirne'de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Edirne'de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Bir adreste uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla yapılan operasyonda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.