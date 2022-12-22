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    Edirne'de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

    Bir adreste uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla yapılan operasyonda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • 22.12.2022 - 18:01
    • Güncelleme : 22.12.2022 - 18:05
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    Edirne'de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

    Uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.

    Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir adreste uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

    Ekipler, O.A. ve A.D'nin üst aramasında 2 fişek jelatine sarılı metamfetamin ve uyuşturucu kullanma düzeneği ele geçirdi.

    Düzenek yakalandı

    O.A'nın evinde ve A.D'nin kiraladığı araçta yapılan aramada da 15 fişek metamfetamin, alüminyum folyoya sarılı metamfetamin, 8 uyuşturucu hap, kağıda sarılı toz uyuşturucu, hassas terazi ve pipe olarak tabir edilen düzenek ele geçirildi.

    Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

    2 şüpheli tutuklandı

    İHA'nın habeerine göre, emniyetteki işlemlerinin ardından Uzunköprü Adliyesine sevk edilen O.A. ve A.D., çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

    Edirne de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama #1


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