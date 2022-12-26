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    Hudut birlikleri 7 kişinin yasa dışı geçişini önledi

    Milli Savunma Bakanlığı, Suriye ve İran’dan ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişiden 2'sinin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğunu açıkladı.
    • 26.12.2022 - 15:04
    • Güncelleme : 26.12.2022 - 15:11
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    Hudut birlikleri 7 kişinin yasa dışı geçişini önledi

    Yurdun sınırları Hudut Kartalları'na emanet...

    Yurt içi ve sınır bölgelerinde teröre geçit vermeyen Mehmetçik, yasa dışı yollarla geçiş yapmak isteyen şahıslara da fırsat vermiyor.

    7 kişi engellendi

    Son olarak sınırda yaşanan hareketlilikte 7 kişinin yasa dışı geçişi engellendi.

    Şahısların arasında, terör örgütü mensubu olduğu belirlenen kişiler de yer aldı.

    MSB duyurdu

    Konuya ilişkin açıklama, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapıldı.

    Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "Hudutlarımızın güvenliği için kahramanca görev yapan Hudut Kartallarımız, Suriye ve İran’dan ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişiyi yakaladı. Yakalanan şahıslardan 2'sinin, PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."

    Hudut birlikleri 7 kişinin yasa dışı geçişini önledi #1


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