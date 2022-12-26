Hudut birlikleri 7 kişinin yasa dışı geçişini önledi

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye ve İran’dan ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişiden 2'sinin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğunu açıkladı.

Yurdun sınırları Hudut Kartalları'na emanet...

Yurt içi ve sınır bölgelerinde teröre geçit vermeyen Mehmetçik, yasa dışı yollarla geçiş yapmak isteyen şahıslara da fırsat vermiyor.

7 kişi engellendi

Son olarak sınırda yaşanan hareketlilikte 7 kişinin yasa dışı geçişi engellendi.

Şahısların arasında, terör örgütü mensubu olduğu belirlenen kişiler de yer aldı.

MSB duyurdu

Konuya ilişkin açıklama, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hudutlarımızın güvenliği için kahramanca görev yapan Hudut Kartallarımız, Suriye ve İran’dan ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişiyi yakaladı. Yakalanan şahıslardan 2'sinin, PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."