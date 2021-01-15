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    İstanbul'da kısıtlama öncesi trafik yoğunluğu

    Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala, kent genelinde trafik yoğunluğu yaşanmaya başladı.
    • İHA
    • 15.01.2021 - 18:55
    • Güncelleme : 15.01.2021 - 19:54
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    İstanbul'da kısıtlama öncesi trafik yoğunluğu

    Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonları uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması öncesi, İstanbul trafiğinde yoğunluk yaşanıyor.

    Mesai saatinin bitimiyle birlikte evlerine gitmek isteyen vatandaşların yollara çıkmasıyla trafik bazı bölgelerde durma noktasına geldi.

    YOĞUNLUK YÜZDE 62

    Ana arterlerdeki birçok noktada uzun araç kuyrukları oluşurken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik yoğunluk haritasında trafik yoğunluğu yüzde 62 seviyelerine ulaştı.

    İstanbul'da kısıtlama öncesi trafik yoğunluğu VİDEO

    İstanbul da kısıtlama öncesi trafik yoğunluğu #1

    İstanbul da kısıtlama öncesi trafik yoğunluğu #2

    İstanbul da kısıtlama öncesi trafik yoğunluğu #3

    İstanbul da kısıtlama öncesi trafik yoğunluğu #4

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