28 Ocak Türkiye'de koronavirüs tablosu

Koronavirüs salgınında Türkiye'de günlük vaka, rekor tazeledi. 93 bin 586 kişinin testi pozitif çıkarken, 210 kişi ise yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, yenilenen koronavirüs vaka tablosunu ve güncel aşı haritasını paylaştı.

GÜNLÜK VAKA SAYISI 90 BİNİ AŞTI

Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 438 bin 252 Kovid-19 testi yapıldı, 93 bin 586 kişinin testi pozitif çıkarken, 210 kişi ise hayatını kaybetti.

"VİRÜS ESKİ GÜCÜNDE DEĞİL, ARTAN SAYILAR NEDENİYLE ENDİŞELENMEYE MAHAL YOK"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ifadeleri kullandı:

"Virüs eski gücünde değil. Artan sayılar sebebiyle endişelenmeye mahal yok. Büyüklerimizi ve kronik hastalıkları olanları koruyup, kişisel tedbirlere uyarak normal hayatımıza devam edeceğiz. Aşılarımızı ihmal etmeyelim. Kendi gücümüz Turkovac var."