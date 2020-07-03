Erdoğan: 2 personel vefat etti, 74 yaralımız var

Erdoğan: 2 personel vefat etti, 74 yaralımız var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya'daki fabrikada meydana gelen patlama başta olmak üzere gündeme ilişkin önemli açıklamalar yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya'daki fabrikada meydana gelen patlama başta olmak üzere gündeme ilişkin önemli açıklamalar yaptı.

Erdoğan, "Havadan helikopter ve uçaklarla söndürme çalışmaları devam ediyor. 189 personel içerisinde yaralı sayısı biri ağır olmak üzere 74 ve vefat sayısı da 2. " dedi.

Olay yerinde bakanların bulunduğunu dile getiren Erdoğan, fabrika sahibi ile konuştuğunu aktardı.

"HER TÜRLÜ TEDBİR ALINDI"

Cumhurbaşkanı, "Temennimiz yaralıların sağlıklı bir şekilde ailelerine dönmesi ve içeride olanlarla ilgili olumsuz haberler almamak. Her türlü tedbir şu an itibarıyla alınmış vaziyette." diye konuştu.

Erdoğan: Sakarya'da 74 kişi yaralandı, 2 kişi vefat etti İZLE





"YAKIN BİR MARKAJ İÇERİSİNDE SÜRDÜRELİM"

Libya konusuna değinen Erdoğan, "Libya'da meşru ve var olan hükümetle aramızdaki çalışmaların ciddi ve kararlılık içinde sürdürülmesi lazım, yapılan iş budur. Savunma Bakanım oraya gitmiş durumda. Orada yapacakları çalışmayla Libya'daki süreci çok daha yakın bir markaj içinde sürdürelim istiyoruz." dedi.

"TÜM KONULARI ELE ALDIK"

Koronavirüs salgını sonrası ilk ziyaretini Katar'a yaptığını hatırlatan Erdoğan, "Katar ziyareti, şu koronavirüsten sonra yurt dışına ilk ziyaretim oldu. Bölge ülkeleri ile olan tüm konuları Sayın Temim ile ele aldık."