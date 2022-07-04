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- MSB: PKK/YPG'li 2 terörist etkisiz hale getirildi
MSB: PKK/YPG'li 2 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı Operasyonu bölgesine saldırı hazırlığındaki 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
- Haber Merkezi
- 04.07.2022 - 18:56
Hain terör örgütü PKK'ya yönelik mücadele sürüyor.
Son olarak Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 2 PKK/YPG’li terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi.
"Teröristleri tespit edildikleri yerde etkisiz hale getirmeye devam ediyoruz"
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Teröristleri tespit edildikleri yerde etkisiz hale getirmeye devam ediyoruz. Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 2 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi."