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    MSB: PKK/YPG'li 2 terörist etkisiz hale getirildi

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı Operasyonu bölgesine saldırı hazırlığındaki 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 04.07.2022 - 18:56
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    MSB: PKK/YPG'li 2 terörist etkisiz hale getirildi

    Hain terör örgütü PKK'ya yönelik mücadele sürüyor.

    Son olarak Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 2 PKK/YPG’li terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi.

    "Teröristleri tespit edildikleri yerde etkisiz hale getirmeye devam ediyoruz"

    Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "Teröristleri tespit edildikleri yerde etkisiz hale getirmeye devam ediyoruz. Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 2 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi."

    MSB: PKK/YPG li 2 terörist etkisiz hale getirildi #1


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