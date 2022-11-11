Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB'ye üyelik tepkisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 52 yıldır kapısında bekleten Avrupa Birliği'ne gerektiği zaman cevap verileceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ebedi Şehir'de düzenlenen Türk Dünyası Ali Nişanı Takdim Töreninde konuştu.

Semerkant'taki Türk Devletleri Teşkilatı 9.Zirvesi'nde, Türk dünyasına hizmetlerinden dolayı "Türk Dünyası Ali Nişanı" takdim edilen Erdoğan,nişanın şahsına tevdi edilmesinden dolayı büyük onur duyduğunu belirterek, Türk dünyası olarak bugün düne göre daha güçlü olduklarını söyledi.

"Avrupa Birliği, kapısında 52 yıl bizi süründürdü"

Konuşmasında AB'nin Türkiye'yi üyelik için oyaladığını gündeme getiren Erdoğan, AB'ye gerektiği zaman gereken cevabın verileceğini vurgulayarak "AB kapısında 52 yıl bizi süründürdüler, hala aynısını yapıyorlar. Ama biz gerektiği zamanda gereken cevabı vereceğiz. Bu ödül şahsıma büyük sorumluluk yüklemektedir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından diğer satır başları ise şu şekilde;

"Kazakistan Başkanı'na da özgüveni noktasında başarılar diliyorum"

"Teşkilatımızın uluslararası alandaki görünürlüğünün de her geçen gün arttığını memnuniyetle müşahade ediyorum. Mevcut zorlukların ve meydan okumaların üstesinden geleceğimize inanıyorum. Ortak çaba ve öz verimizin ürünü olan teşkilatımızın bu seviyeye ulaşmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.

Özellikle de bu organizasyonda gerçekten ev sahibi konumunda olan Şevket kardeşime çok teşekkür ediyorum, her şeyi ile müstesna bir organizasyon, müstesna bir ev sahipliği. Yeni dönemde görevi üstlenecek Kazakistan Başkanı'na da özgüveni noktasında çok çok başarılar diliyorum görüyorum ki Kazakistan'da da aynı başarıyı sürdüreceğiz.





"İlham Aliyev kardeşimin, iki yıldır neler başardığını, görüyoruz"

Karabağ’da çok ciddi bir mücadele sürdüren ve bu mücadeleyi en güzel şekilde devam ettiren İlham Aliyev kardeşimi, bu esnada bu mücadele sırasında iki yıldır neler başardığını, neleri ortaya koyduğunu görüyoruz. Şu an itibariyle defaatle oradaki törenlere de katılmak sureti ile neler yapıldığını yerinde görme imkanım oldu ve bunları tabi görünce de bir Türk olarak iftihar ettim. Bu kadar kısa zamanda bu kadar başarı hakikaten bizlere bir gurur vesilesi oldu.

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