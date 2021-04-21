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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 üniversiteye rektör atadı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 6 üniversitede görevlendirdiği yeni rektörler belli oldu.
    • AA
    • 21.04.2021 - 03:58
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 üniversiteye rektör atadı

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 6 üniversiteye rektör ataması yaptı.

    Cumhurbaşkanlığının rektör atamalarına ilişkin kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

    ATANAN İSİMLER

    Buna göre Bartın Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Orhan Uzun, Bayburt Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Harun Çiftçi, Iğdır Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, İbn Haldun Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Atilla Arkan, İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper atandı.

    HATİPOĞLU YÖK ÜYESİ OLDU

    Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Üyeliğine ise Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu seçildi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 üniversiteye rektör atadı #1

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