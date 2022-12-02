Motorine zam geliyor

Geçtiğimiz günlerde 2 kez indirimin uygulandığı motorinde yeniden fiyat düzenlemesine gidildi. Motorine, 3 Aralık'tan itibaren 1 lira 16 kuruş zam gelecek.

Akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanmalar devam ediyor...

Rusya Ukrayna savaşının bir etkisi olarak gündeme yansıyan akaryakıt fiyatlarında, her geçen gün yeni bir düzenlemeye gidiliyor.

Brent petrol 87 dolar civarında seyrederken, geçtiğimiz günlerde motorine 82 kuruş ve 58 kuruş olmak üzere iki kez indirim gelmişti.

Motorine zam

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, bu kez gelen düzenleme sürücüleri üzecek cinsten.

3 Aralık 2022 tarihi itibari ile motorin fiyatına 1 lira 16 kuruşluk zammın geleceği biliniyor.

Güncel fiyatlar

İstanbul'da motorin litre fiyatı ortalama 22,50 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 20,17 liradan satılıyor.