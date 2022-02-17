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    Süleyman Soylu'nun dayısı vefat etti

    Bakan Süleyman Soylu'nun dayısı Ali İhsan Reis, bir süredir tedavi gördüğü hastanede 85 yaşında hayatını kaybetti.
    • DHA
    • 17.02.2022 - 13:34
    • Güncelleme : 17.02.2022 - 13:38
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    Süleyman Soylu'nun dayısı vefat etti

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçtiğimiz yılın mart ayında annesi Servet Soylu'yu kaybetmişti.

    Bakan Süleyman Soylu bugün ise bir kayıp daha yaşadı.

    DAYISI YAŞAMINI YİTİRDİ

    Bakan Soylu'nun Samsun'da yaşayan dayısı Ali İhsan Reis hayatını kaybetti.

    85 yaşındaki Reis'in, bir süredir kronik rahatsızlıkları nedeniyle Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gördüğü öğrenildi.

    BAFRA'DA DEFNEDİLECEK

    Reis’in cenazesi, 18 Şubat'ta Bafra ilçesi Darboğaz Camisi’nde öğlen vakti kılınacak cenaze namazının ardından aile kabristanlığında toprağa verilecek.

    Süleyman Soylu nun dayısı vefat etti #1


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