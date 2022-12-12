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    Mevlüt Çavuşoğlu Antalya'daki selin bilançosunu açıkladı

    Sağanak yağış sonrası sele teslim olan ilçeler hakkında son durumu aktaran Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 6 bin dekar hasarın tespit edildiğini söyledi.
    • 12.12.2022 - 14:58
    • Güncelleme : 12.12.2022 - 15:45
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    Mevlüt Çavuşoğlu Antalya'daki selin bilançosunu açıkladı

    Antalya'nın Finike ve Kumluca ilçelerinde etkili olan yağış, hayatı felç etti.

    Dün öğleden sonra başlayan ve aralıklarla devam eden sağanak sonrası dereler taştı.

    Kent merkezine ulaşan sel, su baskınlarına yol açtı. Yollar sular altında kaldı, sel suları önüne çıkanı sürükledi.

    Evlerin ve dükkanların yanı sıra araçlar da yaşanan selden nasibini aldı.

    Büyük hasar Kumluca bölgesinde

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TBMM Genel Kurulu'nda sel felaketi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

    Özellikle Kumluca ilçesinin büyük hasar aldığını aktaran Bakan Çavuşoğlu, şu ifadelerle devam etti;

    Mevlüt Çavuşoğlu Antalya daki selin bilançosunu açıkladı #1

    "6 bin dekar hasar var"

    "Sayın başkanım çok teşekkür ederim. Ayrıca Antalya milletvekilerimize verdikleri bilgilerden dolayı teşekkür ederiz. Özellikle Kumluca bölgesinde büyük hasarlar var. 6 bin dekar hasar var hem sera hem narenciye bahçeleri etkilenmiş. 150 iş yeri, 25 eve su girdiğini görüyoruz. Devletimizin tüm kurumları orada. Bölgede vatandaşlarımıza yardım ediyor. Bnun yanı sıra STK'lara da teşekkür ediyoruz. Bir vatandaşımız kalp krizinden vefat etti. Diğer bölgelerde de yağış yaşandı ama çok şükür orada hasar yok."

    Mevlüt Çavuşoğlu Antalya daki selin bilançosunu açıkladı #2

    Mevlüt Çavuşoğlu Antalya daki selin bilançosunu açıkladı #3

    Mevlüt Çavuşoğlu Antalya daki selin bilançosunu açıkladı #4


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