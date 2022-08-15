Suriye'nin kuzeyinde 3 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde taciz ateşi açan 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Kahraman Mehmetçik teröristlere fırsat vermiyor...

Yurt genelinde terörle mücadele için operasyonlarını sürdüren güvenlik güçlerinden bir güzel haber daha geldi.

3 terörsit etkisiz hale getirildi

Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine, PKK'lı teröristler tarafından taciz ateşi açıldı.

Ateş destek vasıtasıyla destek veren Mehmetçik, 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi.

MSB duyurdu

Konuya ilişkin olarak Milli Savunma Bakanlığı (MSB) açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok! Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi."