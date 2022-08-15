- Haberler
- Gündem Haberleri
- Suriye'nin kuzeyinde 3 terörist öldürüldü
Suriye'nin kuzeyinde 3 terörist öldürüldü
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde taciz ateşi açan 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
- 15.08.2022 - 10:27
- Güncelleme : 15.08.2022 - 10:43
Kahraman Mehmetçik teröristlere fırsat vermiyor...
Yurt genelinde terörle mücadele için operasyonlarını sürdüren güvenlik güçlerinden bir güzel haber daha geldi.
3 terörsit etkisiz hale getirildi
Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine, PKK'lı teröristler tarafından taciz ateşi açıldı.
Ateş destek vasıtasıyla destek veren Mehmetçik, 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi.
MSB duyurdu
Konuya ilişkin olarak Milli Savunma Bakanlığı (MSB) açıklama yaptı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok! Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi."