Petrol
96.91
-1.26%
Euro
18.401
0.00%
Dolar
17.9615
0.16%
Altın
1.033
-0.59%
Borsa
2866
0.08%
Bitcoin
434.866
-2.77%
BTXN Coin
6.45
-1.22%
Bitexen
23ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 23 C

    Suriye'nin kuzeyinde 3 terörist öldürüldü

    Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde taciz ateşi açan 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
    • 15.08.2022 - 10:27
    • Güncelleme : 15.08.2022 - 10:43
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Suriye'nin kuzeyinde 3 terörist öldürüldü

    Kahraman Mehmetçik teröristlere fırsat vermiyor...

    Yurt genelinde terörle mücadele için operasyonlarını sürdüren güvenlik güçlerinden bir güzel haber daha geldi.

    3 terörsit etkisiz hale getirildi

    Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine, PKK'lı teröristler tarafından taciz ateşi açıldı.

    Ateş destek vasıtasıyla destek veren Mehmetçik, 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi.

    MSB duyurdu

    Konuya ilişkin olarak Milli Savunma Bakanlığı (MSB) açıklama yaptı.

    Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok! Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi."

    Suriye nin kuzeyinde 3 terörist öldürüldü #1


    İlginizi Çekebilir

    Günde 10 dk ayırarak günlük 300 Dolar kazanıyor!
    Btcrobo

    Günde 10 dk ayırarak günlük 300 Dolar kazanıyor!

    Sinop'ta araç kağıt gibi ezildi: 1 yaralı
    3. Sayfa

    Sinop'ta araç kağıt gibi ezildi: 1 yaralı

    HAVA DURUMU RAPORU I 15 Ağustos 2022 Pazartesi hava nasıl olacak?
    Yaşam

    HAVA DURUMU RAPORU I 15 Ağustos 2022 Pazartesi hava nasıl olacak?

    Görüş Bildir