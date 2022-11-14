6'lı masa 8'inci kez toplandı

6’lı masa, 8'inci kez yeniden bir araya geldi. Ali Babacan tarafından kapıda karşılanan liderler, genel merkezde toplantıya oturdu.

2023'te yapılacak seçimler için Cumhur İttifakı, kolları çoktan sıvadı.

Aylar öncesinden adayımız “Recep Tayyip Erdoğan” denilirken, 6’lı masadan hala ses seda yok.

Adayını bir türlü belirleyemeyen muhalefet partilerinde, adeta bir kriz var.

Kapıda karşıladı

Yine bunu kendilerine dert etmeyen liderler, bugün 8’inci kez bir araya geldi.

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın ev sahipliğinde toplanan liderler, Babacan tarafından parti genel merkezi önünde kapıda karşılandı.

Basına verilen görüntüler ise dikkat çekti.

Babacan ve Kılıçdaroğlu’nun gülümsemesine tepki

Özellikle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kapıda Babacan ile birlikte gülümsemesi, bazı tepkileri de beraberinde getirdi.

İki liderin eğleniyor gibi gözükmesine, “Dün İstanbul’un göbeğindeki bombalı saldırıda 6 canın yitip gitmesine üzülmediniz mi?” şeklinde yorumlar yapıldı.

47’nci görüşme

Öte yandan birebir görüşmeler dahil şubat ayından bugüne kadar 46 görüşme yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 42 gün sonra yeniden buluşmuş oldu.

Toplantıda Anayasa’yı görüşecekler

DHA'nın haberine göre toplantıda, Bağımsız Türkiye Partisi'nin 6'lı masaya katılım talebinin değerlendirilmesi ve Anayasa değişikliği teklifinin görüşülmesi öngörülüyor.