6'lı masa toplantısında otopark detayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ev sahipliğinde genel merkeze gelen Millet İttifakı'nın 5 lideri, parti binasının ana kapısı yerine otoparktan giriş yaptı.

AA & Ensonhaber

Tarihin en önemli seçimlerine ilk tur geride kaldı.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 50+1 şartını hiçbir adayın karşılamaması nedeniyle gözler 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tura çevrildi.

TBMM'de Cumhur İttifakı çoğunluğu alırken, Cumhurbaşkanlığı seçiminde ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'na 2,5 milyona yakın fark attı.

Bunun üzerine muhalefette dengeler bozuldu ve moral bozukluğu hakim olmaya başladı.

6'lı masa liderleri ise oluşan olumsuz havayı yok etmek için harekete geçti.

Millet İttifakı CHP Genel Merkezi'nde

Bu kapsamda bugün ilk toplantı için planlar yapıldı. Ardından İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, CHP Genel Merkezi binasına geldi.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun ev sahipliğinde yapılan toplantı saat 15.15'te başladı.

Otoparktan giriş yapmayı tercih ettiler

Her toplantı öncesi bina önünde kameralara basına görüntü vererek olumlu bir hava oluşturmaya çalışan liderler, bu kez otoparktan giriş yaptı.

Bu sırada seçim sonrası herhangi bir açıklamada bulunmayan Akşener, aracın camından basın ekibine el sallamakla yetindi.

Yapılacak toplantıda, 14 Mayıs seçimlerinin sonuçları ile 28 Mayıs'ta yürütülecek kampanya çalışmaları masaya yatırılacak.

Toplantının ardından 6 liderin imzasının bulunduğu ortak yazılı açıklama yapılması bekleniyor.