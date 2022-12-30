6'lı masada çoklu aday kavgası

2023 seçimlerine birlikte girmesi beklenen 6'lı masa liderlerinin ortak bir fikirde buluşamaması kriz yaratmaya devam ediyor..

Haziran 2023'te yapılacak seçimlere kısa bir süre kaldı.

Bu kapsamda siyasi partilerin saha çalışmaları devam ederken, bir yandan da aday belirleme süreci işliyor.

Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına muhalefetin kimi çıkartacağı merak konusu.

6 liderin bir masa etrafında 'parlamenter sisteme dönüş' mutabakatı ile bir araya gelmesi muhalefeti yeterince bütünleştirmeye yetmedi.

6'lı masa kurulduğundan itibaren çekişme ve anlaşmazlıklar her açıdan kamuoyuna yansımaya devam ediyor.

Son dönemde adaylık üzerine yaşanılan tartışmalara bir yenisi daha eklendi.

6'lı masada 'çoklu aday' gündemde..

Davutoğlu: 6'lı masa iki aday da çıkarabilir

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, katıldığı televizyon programında, "Madem ki bir oyun oynanıyor. Bu oyunun arka planını görüp, gerektiğinde 6'lı masa iki aday da çıkarabilir. Son anda Erdoğan fikrini değiştirdi diyelim. A planımız tek adaydır ama şartlar neyi gerektirirse o esneklikte gerekli adımı atarız." dedi.

Kılıçdaroğlu: Konuşulur

Bunun üzerine CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu da "Çoklu aday olur mu? Biz hiç konuşmadık, altılı masada konuşulmadı. Gelirse konuşulur." ifadelerini kullandı.

Ancak, Davutoğlu'nun önerisine İyi Parti ve DEVA Partisi lideri Ali Babacan'dan veto geldi.

Babacan: Çoklu aday ortak aday belirleyememektir

Çoklu adayın ortak aday belirleyememek olduğunu belirten Babacan, "O örneği 2018'de yaşadık tekrar yaşamanın anlamı yok. Biz masaya oturduğumuz ilk günden beri ortak aday, ortak politikalar, geçiş sürecinin yol hareketi dedik." şeklinde konuştu.

İyi Parti: Tek ve ortak aday dışında bir seçeneği doğru bulmuyoruz

Genel merkezde basın toplantısı düzenleyen İyi Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu da çoklu aday önerisine kapalı olduklarını belirterek "13. Cumhurbaşkanı'nın Altılı Masa tarafından seçilmesinin tarihi bir kırılma anı olduğunun bilincindeyiz. Bu sorumlulukla tek ve ortak bir aday dışında bir seçeneği doğru bulmadığımızın, sıcak bakmadığımızın kararlığında olacağız." dedi.