6'lı masada nabız yoklama turları

6'lı masanın 2 Ekim'de yapacağı toplantı öncesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, liderler turuna çıkacak.

2023 yılında yapılacak genel seçimlere 9 aylık bir süreç kalmışken siyaset arenası ısınmaya devam ediyor.

Cumhur İttifakı, adaylarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu deklare ederken, altılı masa ve muhalefet partilerinde ise aday belirleme kararsızlığı devam ediyor.

Parlamenter sisteme dönüş için kurulan 6'lı masa, ilk turun son toplantısında Saadet Partisi ev sahipliğinde bir araya gelmişti.

8 ay içerisinde 30'dan fazla görüşme yapıldı

8 ay içerisinde 30'dan fazla görüşme yapan 6'lı masa liderleri, 2 Ekim'de görüşme turlarını yeniden başlatıyor.

İkinci tur görüşmeleri öncesinde İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, önce Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'la, daha sonra Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile görüştü.

Kılıçdaroğlu liderler turuna çıkacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da bugünden başlayarak liderler turuna çıkacak. Kılıçdaroğlu, bugün ilk olarak DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı ziyaret edecek.

Kılıçdaroğlu, yarın Demokrat Parti ve Gelecek Partisi, çarşamba Saadet Partisi ve perşembe de İyi Parti'ye gidecek.