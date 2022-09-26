Petrol
83.84
-1.40%
Euro
17.8512
0.04%
Dolar
18.4529
0.21%
Altın
973.83
0.07%
Borsa
3235
-1.43%
Bitcoin
352.513
-0.76%
BTXN Coin
9.67
-12.17%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Güneşli 21 C

    6'lı masada nabız yoklama turları

    6'lı masanın 2 Ekim'de yapacağı toplantı öncesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, liderler turuna çıkacak.
    • Haber Merkezi
    • 26.09.2022 - 14:17
    • Güncelleme : 26.09.2022 - 14:21
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    6'lı masada nabız yoklama turları

    2023 yılında yapılacak genel seçimlere 9 aylık bir süreç kalmışken siyaset arenası ısınmaya devam ediyor.

    Cumhur İttifakı, adaylarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu deklare ederken, altılı masa ve muhalefet partilerinde ise aday belirleme kararsızlığı devam ediyor.

    Parlamenter sisteme dönüş için kurulan 6'lı masa, ilk turun son toplantısında Saadet Partisi ev sahipliğinde bir araya gelmişti.

    8 ay içerisinde 30'dan fazla görüşme yapıldı

    8 ay içerisinde 30'dan fazla görüşme yapan 6'lı masa liderleri, 2 Ekim'de görüşme turlarını yeniden başlatıyor.

    İkinci tur görüşmeleri öncesinde İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, önce Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'la, daha sonra Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile görüştü.

    6 lı masada nabız yoklama turları #1

    Kılıçdaroğlu liderler turuna çıkacak

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da bugünden başlayarak liderler turuna çıkacak. Kılıçdaroğlu, bugün ilk olarak DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı ziyaret edecek.

    Kılıçdaroğlu, yarın Demokrat Parti ve Gelecek Partisi, çarşamba Saadet Partisi ve perşembe de İyi Parti'ye gidecek.

    6 lı masada nabız yoklama turları #2

    6 lı masada nabız yoklama turları #3

    6 lı masada nabız yoklama turları #4

    6 lı masada nabız yoklama turları #5

    6 lı masada nabız yoklama turları #6


    Taha Akgül evlendi
    Diğer spor haberleri

    Taha Akgül evlendi

    Üzerinde düşünülmesi gereken, çözüm odaklı kitap: Depresyon Ne İşe Yarar
    Kitap

    Üzerinde düşünülmesi gereken, çözüm odaklı kitap: Depresyon Ne İşe Yarar

    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!
    Advertorial

    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!

    Görüş Bildir