6’lı masanın liste kavgası Yavru partilere koltuk vekillik verilmesi CHP içinde tartışmalara neden oluyor.

ensonhaber.com

Türkiye'nin kaderinin belirleneceği 14 Mayıs seçimlerine çok az bir zaman kaldı.

Siyasi partiler de milletvekili adaylık listelerinde son rötuşları yapıyor.

Millet İttifakı'nda alınan, İyi Parti dışında ortak listeyle seçime girme kararı sonrası tartışmalar çıktı.

Özellikle Deva, Gelecek ve Saadet partilerinin talepleri CHP'yi kızdırdı.

Küçük ortakların talepleri CHP'yi kızdırdı

CHP'den Deva, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti için 600 adaylık liste içerisinden 100 kişilik kontenjan ayrıldı.

Yine CHP tarafından bu partilere 7 tane garanti seçilecek yer sözü verildi.

Ancak bu teklif diğer partiler tarafından beğenilmedi.

Deva 10, Gelecek ve Saadet 7 garanti yer istiyor

Deva Partisi'nin CHP'den, 10 garanti yer 5 tane de seçilmesi muhtemel olasılığı olan yer istediği öğrenildi.

Saadet ve Gelecek partilerinde ise 7 garanti ve 3 seçilmesi muhtemel yer talebi CHP'ye iletildi.

Ancak bu istekler şimdi de CHP'de kriz yarattı.

CHP içindeki görüş: Oy oranları çok düşük, isteklerini kabul etmeyelim

CHP içindeki ciddi bir kitle, oy oranları çok düşük olan bu partilere evet denmemesi gerektiği görüşünde.

4 partinin birleşse bile 1 tane milletvekili çıkaramayacağını düşünen CHP'lileri kızdıran bir başka konu daha var.

Küçük ortak olarak nitelendirilen bu partilerden gelen bakanlık taleplerine evet denilmesi durumunda başka isteklerin de geleceğini düşünen CHP'liler, şimdiden rahatsız olmaya başladı.