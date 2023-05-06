6'lı masanın Maltepe mitinginde HDP bayrakları sallandı İstanbul'da Maltepe Sahili'nde yapılan Millet İttifakı mitinginde masanın gizli ortağı HDP'liler ortaklarını yalnız bırakmadı.

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Seçime az süre kala adaylar sahada...

Mitingler peş peşe yapılıyor.

bir taraftan Cumhurbaşkanı Erdoğan şehir şehir gezerek onbinlerce kişiyle buluşurken muhalefet cephesi de mitinglerini sürdürüyor.

Millet İttifakı'nı oluşturan siyasi partiler İstanbul Maltepe'de vatandaşlarla buluştu.

Millet İttifakı tam kadro Maltepe'de

Millet İttifakı mitinge tam kadro katılım sağladı.

Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu eşlik etti.

Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve 7 cumhurbaşkanı yardımcısı mitingde konuşmalar gerçekleştirdi.

HDP bu mitingde de yalnız bırakmadı

Seçimlerde aday çıkarmayarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında olduğunu açıkça belirten HDP'de Millet İttifakı'nı mitingde yalnız bırakmadı.

Geçtiğimiz günlerde Van'da düzenlenen mitingde, Abdullah Öcalan'a özgürlük sloganları atılmış ve HDP bayrakları sallanmıştı.

CHP ve HDP bayraklarını yan yana salladılar

Burada da bayrakları ile alana gelen HDP'liler, CHP'lilerle birlikte yan yana bayraklarını salladı.

İşte HDP ve CHP bayraklarının yan yana sallandığı mitingden kareler: