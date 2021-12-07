7 Aralık 2021 Döviz Kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?

7 Aralık 2021 Döviz Kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?

Yatırımcılar tarafından 7 Aralık Salı gününün dolar kuru araştırılıyor. Dolar dün günü 13,80 seviyesinde tamamladı. Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar? İşte piyasalar...

Yatırımcılar dolar kurunu merak ederken, dolar dün 13,80 seviyesini gördü.

Haftayı yükselişle kapatan ve haftaya yükselişle başlayan dolar ve euro kuru, dün ise günü yine yükselişle kapattı.

Bunun akabinde vatandaşlar, "Bugün dolar ve euro ne kadar?" sorularını gündeme taşıdı.

Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar? İşte piyasalardaki son durum..

7 ARALIK 2021 DOLAR VE EURO NE KADAR?

Dolar/TL'de hafta başından bu yana görülen 13,75 civarındaki hareketler bugün de devam ediyor. Euro/TL ise benzer grafiklerle 15,50 seviyelerinde yatay seyrediyor.