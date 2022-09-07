7 Eylül 2022 güncel akaryakıt fiyatları: İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatları ne kadar oldu?

7 Eylül 2022 güncel akaryakıt fiyatları: İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatları ne kadar oldu?

Araç sahipleri "7 Eylül 2022 bugün LPG, mazot ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu" sorusuna yanıt arıyor. İşte merak edilen detaylar...

Güncel akaryakıt fiyatları, araç sahipleri tarafından sıklıkla takip ediliyor...

Benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle sürekli değişkenlik içerisinde...

Dövizdeki dalgalanmalarla birlikte değişen akaryakıt fiyatlarının ne kadar olduğu merak konusu oldu.

Motorin zammı sonrası indirim bekleniyor...

6 Eylül Pazartesi günü 70 kuruş zamlanan motorinin fiyatı bugün de 77 kuruş arttı.

Bugün zam gelen motorin için yarın indirim yapılacağı öğrenildi. Motorin litre fiyatı için bu gece yarısından geçerli 1,14 TL indirim bekleniyor.

Benzine yapılan 56 kuruşluk zammın ardından ise bugün bir fiyat değişikliği ise olmadı.

İSTANBUL

Benzin: 19,22 TL Motorin: 25,99 TL LPG: 10,62 – 11,07 TL

ANKARA

Benzin: 19,34 TL Motorin: 26,10 TL LPG: 10,94 TL

İZMİR

Benzin: 19,34 TL Motorin: 26,12 TL LPG: 10,74 TL