7 Haziran Salı güncel döviz kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?

7 Haziran Salı güncel döviz kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?

Yatırımcılar tarafından 7 Haziran Salı gününün dolar kuru araştırılıyor. İnişli-çıkışlı bir seyirde olan doların güne nasıl başladığı merak konusu. Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar?

Yatırımcılar dolar ve euronun güne nasıl başladığını merak ederken, piyasalardaki inişli çıkışlı durum sürüyor.

Dolar, altın ve euroyu takip edenler, piyasaların açılmasının ardından oluşan seyre dair detaylara ulaşmak istiyor.

Haftayı düşüşle kapatan ve haftaya düşüşle başlayan dolar ve euro kuru, düşüşe zaman zaman ise ufak oynamalarla çıkışa devam ediyor.

Bunun akabinde vatandaşlar, "Bugün dolar ve euro ne kadar?" sorularını gündeme taşıdı.

Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar? İşte 7 Mayıs Salı 2022 piyasalardaki son durum...

7 Haziran dolar ve euro ne kadar?

Döviz kurları haftaya hareketli başladı. Yıl içindeki en yüksek seviyelerini dün 16,60'ın üzerine taşıyan dolar/TL, yükselişine bu sabah itibarıyla da devam ediyor. Dolar kuru 16,75'e kadar yükselirken euro/TL de benzer şekilde 17,90 ile yıl içi rekorunu tazeledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünkü kabine toplantısının ardından yaptığı konuşmada faizi artırmayacaklarını, aksine düşürmeye devam edeceklerini söyledi.

Dolar endeksi, yukarı yönlü hareketini 3'üncü güne taşıdı ve 102,8 ile iki haftanın en yüksek seviyesini gördü. Euro/dolar paritesi ise 1,0690 ile önceki kapanış seviyesinin hemen altından işlem görüyor.