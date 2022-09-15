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    7 ilde eş zamanlı 'Zincir' operasyonu: 178 gözaltı

    Güvenlik güçlerince 7 ilde eş zamanlı olarak sahte alkolü kargo yoluyla piyasa süren suç gruplarına yönelik operasyon düzenlendi.
    • 15.09.2022 - 09:22
    • Güncelleme : 15.09.2022 - 09:43
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    7 ilde eş zamanlı 'Zincir' operasyonu: 178 gözaltı

    Yurt genelinde kaçakçılığın önüne geçebilmek için çalışmalar sürüyor.

    Bu kapsamda Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (KOM), ihbar üzerine harekete geçti.

    178 şüpheli gözalına alındı

    7 ilde düğmeye basan ekipler, sahte alkolü kargo yoluyla piyasa süren suç gruplarına yönelik sabah saatlerinde eş zamanlı “Zincir” operasyonu başlattı.

    641 adreste gerçekleşen operasyonda, 178 şüpheli gözaltına alındı.

    7 ilde eş zamanlı Zincir operasyonu: 178 gözaltı #1

    400 milyon TL vergi kaybı önlendi

    Öte yandan KOM birimlerince 2022 yılı ilk 8 ayında gerçekleştirilen bin 113 operasyonda 778 bin 166 litre ile 275 bin 923 şişe kaçak/sahte alkollü içki ele geçirilirken, 113 adet yasa dışı alkollü içki imalathanesi deşifre edildi.

    Bununla birlikte yapılan başarılı operasyonlarla yaklaşık 400 Milyon TL vergi kaybının da önüne geçildi.

    7 ilde eş zamanlı Zincir operasyonu: 178 gözaltı #2

    7 ilde eş zamanlı Zincir operasyonu: 178 gözaltı #3


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