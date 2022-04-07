7 Nisan Perşembe güncel altın fiyatları: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

7 Nisan Perşembe güncel altın fiyatları: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

Altın alım satım işlemi yapacak olanlar fiyatlardaki son durumu araştırıyor. Peki 7 Nisan Perşembe günü gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar, kaç TL? İşte son rakamlar...

Altın, hem yatırıcım aracı hem de hediye olarak en sık tercih edilen değerli madenler arasında.

Güvenli liman olarak bilinen altın, alıcı ve satıcılar tarafından anbean takip ediliyor. Gram ve çeyrek başta olmak üzere altın çeşitlerindeki son durum merak ediliyor.

Fiyatlardaki iniş ve çıkışlar dikkat çekerken yatırımcılar anbean piyasaya dair incelemelerini sürdürüyor.

Bugün gram altın 910 liradan işlem görürken çeyrek ise 1457 lira oldu. Peki 7 Nisan 2022 Perşembe altın fiyatları ne kadar? İşte güncel rakamlar..

7 Nisan altın fiyatları

SPOT ALTIN

ALIŞ: 910,35

SATIŞ: 910,51

ALTIN ONS

ALIŞ: 1.925,15

SATIŞ: 1.925,49

CUMHURİYET ALTIN

ALIŞ: 5.826,23

SATIŞ:5.936,55

YARIM ALTIN

ALIŞ: 2.904,01

SATIŞ: 2.977,38

ZİYNET ALTIN

ALIŞ: 5.826,23

SATIŞ: 5.936,55

ATA ALTIN

ALIŞ: 6.038,61

SATIŞ: 6.189,10

14 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 499,64

SATIŞ: 599,57

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 826,16

SATIŞ: 853,49