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7 Nisan Perşembe güncel döviz kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?

7 Nisan Perşembe güncel döviz kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?

Yatırımcılar tarafından 7 Nisan Perşembe gününün dolar kuru araştırılıyor. İnişli-çıkışlı bir seyirde olan doların güne nasıl başladığı merak konusu. Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar?