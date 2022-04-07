- Haberler
- Gündem Haberleri
- 7 Nisan Perşembe güncel döviz kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?
7 Nisan Perşembe güncel döviz kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?
- Haber Merkezi
- 07.04.2022 - 10:47
Yatırımcılar dolar ve euronun güne nasıl başladığını merak ederken, piyasalardaki inişli çıkışlı durum sürüyor.
Dolar, altın ve euroyu takip edenler, piyasaların açılmasının ardından oluşan seyre dair detaylara ulaşmak istiyor.
Haftayı düşüşle kapatan ve haftaya düşüşle başlayan dolar ve euro kuru, düşüşe zaman zaman ise ufak oynamalarla çıkışa devam ediyor.
Bunun akabinde vatandaşlar, "Bugün dolar ve euro ne kadar?" sorularını gündeme taşıdı.
Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar? İşte 7 Nisan Perşembe 2022 piyasalardaki son durum...
7 NİSAN 2022 DOLAR VE EURO NE KADAR?
Haftanın ikini bölümünde de sakin seyrini sürdüren dolar/TL 14,73'ün üzerinde; euro/TL ise hafif yükseliş ile 16,09 civarında işlem görüyor.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) haftalık verilerinin takip edileceği yeni günde, yurt dışında Almanya sanayi üretimi öne çıkıyor.