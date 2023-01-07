Petrol
78.6
-0.11%
Euro
19.9134
0.75%
Dolar
18.7065
-0.31%
Altın
1.123
1.53%
Borsa
5342
0.00%
Bitcoin
322.320
1.09%
BTXN Coin
7.59
6.15%
Bitexen
6ºC
İstanbul
Çok bulutlu 6 C

    7 Ocak Cumartesi nerede deprem oldu? Deprem mi oldu? İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi

    Bugün hangi bölgelerde depremler olduğu vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Bugün Ege Denizi ve Düzce bölgelerinde çeşitli sallantılar yaşandı. Peki 7 Ocak günü deprem mi oldu?
    • 07.01.2023 - 09:28
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    7 Ocak Cumartesi nerede deprem oldu? Deprem mi oldu? İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi

    7 Ocak 2023 Cumartesi gününde ülke genelinde pek çok farklı ilde yaşayan vatandaşlar "Deprem mi oldu?" sorusunu sık sık sorgulamaya başladı. Özellikle farklı bölgelerde yaşayan ve sallantılar olduğunu hisseden vatandaşlar AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından her gün yayınlanan deprem bilgileri ve saatlerini sorguluyor. Peki 7 Ocak'ta nerede deprem oldu?

    7 Ocak 2023 nerede deprem oldu?

    Gerçekleşen depremler AFAD ve Kandilli tarafından her gün paylaşılıyor. Bugün 7 Ocak'ta belli belirsiz sarsıntılar hisseden vatandaşlar "Deprem mi oldu?" şeklinde sorgulamalar yapıyor. Bugün gün içinde Düzce ve Ege Denizi bölgelerinde çeşitli sallantılar meydana geldi.

    Ege Denizi 4.1 ile ve Düzce 1.5 ile sallandı.

    İşte Kandilli Rasathanesi'nin 7 Ocak 2023 deprem verileri:

    7 Ocak Cumartesi nerede deprem oldu? Deprem mi oldu? İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi #1

    7 Ocak 2023 AFAD deprem verileri:

    7 Ocak Cumartesi nerede deprem oldu? Deprem mi oldu? İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi #2


    Elektrikli Hyundai Ioniq 5, 2023 fiyat listesi
    Otomobil

    Elektrikli Hyundai Ioniq 5, 2023 fiyat listesi

    Para Kazanmanın Robotik Sistemi Artık Türkiye'de!
    Advertorial

    Para Kazanmanın Robotik Sistemi Artık Türkiye'de!

    Bodrum'daki turistler sokağa çıkan develerle fotoğraf çektirdi
    Yaşam

    Bodrum'daki turistler sokağa çıkan develerle fotoğraf çektirdi

    Görüş Bildir