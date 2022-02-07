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    7 Şubat Türkiye'de koronavirüs tablosu

    Koronavirüs salgınında Türkiye'de bugün 96 bin 514 kişinin testi pozitif çıktı, 236 kişi ise yaşamını yitirdi.
    • AA & Ensonhaber
    • 07.02.2022 - 19:18
    • Güncelleme : 07.02.2022 - 19:34
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    7 Şubat Türkiye'de koronavirüs tablosu

    Sağlık Bakanlığı Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesine ilişkin verileri güncelledi.

    Bakanlık tarafından güncellenen veri tablosunu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından paylaştı.

    GÜNLÜK VAKA SAYISI 96 BİN 514

    Koca'nın paylaştığı tabloya göre, Türkiye'de son 24 saatte 432 bin 131 korona testi yapıldı, 96 bin 514 kişinin testi pozitif çıktı, 236 kişi hayatını kaybetti.

    "KENDİNİZİ KORUMAYA ÇALIŞIN"

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tabloyu ise "Günlük Covid-19 Tablosunda yeni vaka sayısına dâhil olmak an meselesi. Hastalığı hafif geçirecek grupta yer aldığınızı düşünseniz de, bilmediğiniz bir tabloyla karşılaşabilirsiniz. Kendinizi korumaya çalışın. Yaşlılara ve kronik hastalara karşı dikkatli olun. Aşınızı yaptırın." notuyla paylaştı.

    7 Şubat Türkiye de koronavirüs tablosu #1


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