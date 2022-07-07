7 Temmuz Perşembe güncel döviz kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?

7 Temmuz Perşembe güncel döviz kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?

Yatırımcılar tarafından 7 Temmuz Perşembe gününün dolar kuru araştırılıyor. İnişli-çıkışlı bir seyirde olan doların güne nasıl başladığı merak konusu. Peki, bugün dolar ve euro ne kadar?

Yatırımcılar dolar ve euronun güne nasıl başladığını merak ederken, piyasalardaki yükseliş devam ediyor.

Dolar, altın ve euroyu takip edenler, piyasaların açılmasının ardından oluşan seyre dair detaylara ulaşmak istiyor.

Haftaya yükselişle başlayan dolar ve euro kuru, ufak oynamalarla çıkışa devam ediyor.

Bunun akabinde vatandaşlar, yaptıkları yatırımları ya da alım güçlerinin ne kadar etkilendiğini öğrenmek istiyor.

Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar? İşte 7 Temmuz Perşembe 2022 piyasalardaki son durum...

7 Temmuz dolar ve euro ne kadar?

Dolar 17,2550 liradan, euro ise 17,6170 liradan güne başladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da 17,2530 liradan alınan dolar 17,2550 liradan, 17,6150 liradan alınan euro ise 17,6170 liradan satılıyor.

Son kapanışta dolar 17,20 liradan, euro ise 17,49 liradan satılmıştı.