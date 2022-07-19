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    Van'da Eren Abluka-22 Operasyonu başlatıldı

    İçişleri Bakanlığı tarafından Van’da 530 personelin katılımıyla, Eren Abluka-22 Şehit Jandarma Kıdemli Yüzbaşı Mahmut Top Operasyonu başlatıldı.
    • 19.07.2022 - 10:39
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    Van'da Eren Abluka-22 Operasyonu başlatıldı

    Yurt genelinde terörle mücadele kapsamında operasyonlar hız kesemeden devam ediyor.

    Mehmetçiklerimiz teröristlere geçit vermezken yeni oparasyonlar başlatılıyor.

    Van'da operasyon başladı

    Son olarak İçişleri Bakanlığı, PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Van'da "Eren Abluka-22 (Van-Kato-Karataş Çukurları) Şehit Jandarma Kıdemli Yüzbaşı Mahmut Top Operasyonu"nun başlatıldığını duyurdu.

    530 personel görev alıyor

    Operasyonda, Van İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Jandarma Komando timlerinden oluşan 530 personel, 45 operasyonel timin görev aldığı belirtildi.

    Teröre geçit yok

    İHA'nın haberine göre; bakanlık tarafından operasyonla ilgili yapılan açıklamada ise "Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Abluka Operasyonları, halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam ediyor." denildi.

    Van da Eren Abluka-22 Operasyonu başlatıldı #1


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