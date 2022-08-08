AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor

AK Parti MYK Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapıldı. Parti Sözcüsü Ömer Çelik toplantı sonrası açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanan AK Parti MYK'sının gündemi yoğundu.

Toplantıda dış politikadaki gelişmeler, enflasyonla mücadele ve 2023 seçimleri kapsamında parti içinde yürütülen çalışmalar ele alındı.

Ömer Çelik açıklamalarda bulunuyor

Toplantı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulunuyor.

Sözcü Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları şöyle:

Cemevlerine saldırılar

Cemevlerine yönelik yapılan saldırıların provokasyon olduğu açık. Kardeşlik sofrası etrafında lokmalar paylaşılacak. Orta Doğu'da ve dünyada bu kapsayıcılıkla yaklaşılan bir ülke ve liderlik olmadığını o dönemde ifade etmiştim. Netice itibarıyla yaptığımız işi iyi yapmak çerçevesinde sorumluluğumuz devam edecek. Amaçlarının ne olduğunu biliyoruz, izin vermeyiz.

Her kesimden arkadaşlarımızla birlikte birlik, dirlik duygumuzu korumaya ve güçlendirmeye devam edeceğiz. Bu saldırıdan sonra Alevi vakıfları çok güzel bildiri yayınladılar. Dediler ki; 'Gelin hep birlikte bu topraklardan dünyaya verilecek bir mesaj olarak, her türlü nefret suçuna karşı birlikte karşı duralım. Ortak bir tepki koyalım' dediler. Bu davete canı gönülden icabet ediyoruz.

Gazeteciye saldırı

Sayın Latif Şimşek'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu asla kabul edilemez bir barbarlık. Maalesef bizim tarihimizde görülmüş en ağır, vahim, barbarca eylem ve saldırılardan bir tanesi. Bir tartışma programında ortam sertleşebilir, hoşumuza gitmeyen bir şey olabilir, cevabını verirsiniz. Olmadı, hiçbir şekilde parçası olmak istemediğiniz bir ortam çıkarsa da oradan ayrılırsınız. Ne demek hem bir milletvekili sıfatını taşıyan birinin saldırması hem de daha sonra korumasına saldırtarak bir gazeteciye bu şekilde şiddet eyleminde bulunması bir barbarlıktan başka bir şey değil. Bunu en güçlü şekilde kınıyoruz. Gazeteci arkadaşımıza geçmiş olsun diliyoruz. Onun şahsında da tüm meslektaşlarına geçmiş olsun dileklerimizi ifade ediyoruz ve bu barbarlığı lanetliyoruz.





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