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    Fırat Kalkanı bölgesinde 5 terörist öldürüldü

    Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 5 PKK/YPG’li terörist öldürüldü.
    • Haber Merkezi
    • 05.03.2021 - 09:59
    • Güncelleme : 05.03.2021 - 10:06
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    Fırat Kalkanı bölgesinde 5 terörist öldürüldü

    Mehmetçik, yurt içi ve yurt dışında teröristlere nefes aldırmıyor.

    Hem havadan hem de karadan yürütülen operasyonlar kararlılıkla sürerken, sızma girişimleri de başarıyla önleniyor.

    Milli Savunma Bakanlığı, son olarak Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 5 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

    "KAHRAMAN KOMANDOLARIMIZI MÜDAHALE ETTİ"

    MSB'den yapılan açıklamada, "Huzur ve güven ortamını bozmak için Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 5 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi." denildi.

    Fırat Kalkanı bölgesinde 5 terörist öldürüldü #1

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