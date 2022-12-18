Ege Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde, yerin 11.42 kilometre derinliğinde ve 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Ege Denizi'nde sarsıntı yaşandı.

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde, bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

Büyüklüğü 4.1

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, saat 08.01'de merkez üssü Ege Denizi'nde, Richter ölçeğine göre yerin 11.42 kilometre derinliğinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.