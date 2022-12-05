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    Suriye'nin kuzeyinde 5 terörist öldürüldü

    Milli Savunma Bakanlığı, Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine taciz ateşi açan 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
    • 05.12.2022 - 10:45
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    Suriye'nin kuzeyinde 5 terörist öldürüldü

    MSB: "Kahraman Mehmetçik, teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyor. Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine taciz ateşi açan 5 PKK/YPG'li terörist başarılı bir operasyonla etkisiz hâle getirildi."

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