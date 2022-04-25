Kabine toplantısı ne zaman, bugün yapılacak mı? Kabine toplantısının tarihi...

Kabine toplantısı ne zaman, bugün yapılacak mı? Kabine toplantısının tarihi...

Cumhurbaşkanı Erdoğan önderliğinde iki haftada bir toplanan Kabine toplantısının tarihi merak konusu oldu. Peki Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? İşte masadaki konular...

İki haftada bir yapılan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önemli açıklamalarını kapsayan Kabine toplantısı, milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor.

İç-dış politikalar başta olmak üzere birçok konunun ele aldığı Kabine toplantısında, masanın en önemli gündem maddesi bayram tatili olacak.

Kritik konuların ele alınacağı Kabine toplantısına ilişkin zaman ve saat detaylarını merak edenler ise araştırma yapmaya başladı.

Peki, Kabine toplantısı ne zaman, hangi gün, saat kaçta yapılacak? İşte Kabine toplantısının tarihi...

Kabine toplantısı ne zaman?

Kabine Toplantısı bugün yapılacak. Cumhurbaşkanlığı günlük programına göre toplantının saat 16:30’da başlaması bekleniyor.

Beştepe'de gerçekleşecek olan toplantıda bayram tatilinin 9 güne çıkarılması değerlendirilecek. Tatilin uzaması için 5 Mayıs Perşembe ve 6 Mayıs Cuma günlerinin de resmi veya idari tatil edilmesi gerekiyor.

Toplantının bir diğer gündemi de Türkiye'nin iç ve dış meseleleri; ekonomiye dair gelişmeler. Bu kapsamda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Kuzey Irak'ta başlattığı Pençe Kilit Operasyonu'ndaki son durum da konuşulacak.

Ayrıca yaklaşık 2 aydır devam eden Rusya-Ukrayna savaşının güncel durumuyla etkileri de ele alınacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının ardından ise kameraların karşısına geçercek.