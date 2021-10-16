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- Kuzey Irak'ta 4 PKK'lı terörist öldürüldü
Kuzey Irak'ta 4 PKK'lı terörist öldürüldü
Pençe Kaplan ve Pençe Şimşek bölgelerinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist, ateş destek vasıtaları ve ATAK helikopterleri ile etkisiz hâle getirildi.
- AA
- 16.10.2021 - 10:32
- Güncelleme : 16.10.2021 - 10:54
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Kuzey Irak'ta terör örgütü PKK'ya göz açtırmıyor.
Bu kapsamda, Pençe-Şimşek bölgesinde devam eden operasyonlardan, başarı haberleri peş peşe geliyor.
4 PKK'LI ÖLDÜRÜLDÜ
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya üzerinden Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı teröristin, ATAK helikopterleri ile etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
"TERÖRİSTLE MÜCADELEMİZ ETKİLİ ŞEKİLDE SÜRÜYOR"
MSB: "Teröristle mücadelemiz etkili ve kararlı şekilde sürüyor!
Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan ve Pençe Şimşek bölgelerinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist, ateş destek vasıtaları ve ATAK helikopterleri ile etkisiz hâle getirildi." ifadelerini kullandı.
Kuzey Irak'ta 4 PKK'lı terörist öldürüldü VİDEO