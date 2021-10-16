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    Kuzey Irak'ta 4 PKK'lı terörist öldürüldü

    Pençe Kaplan ve Pençe Şimşek bölgelerinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist, ateş destek vasıtaları ve ATAK helikopterleri ile etkisiz hâle getirildi.
    • AA
    • 16.10.2021 - 10:32
    • Güncelleme : 16.10.2021 - 10:54
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    Kuzey Irak'ta 4 PKK'lı terörist öldürüldü

    Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK),  Kuzey Irak'ta terör örgütü PKK'ya göz açtırmıyor.

    Bu kapsamda, Pençe-Şimşek bölgesinde devam eden operasyonlardan, başarı haberleri peş peşe geliyor.

    4 PKK'LI ÖLDÜRÜLDÜ

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya üzerinden Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı teröristin, ATAK helikopterleri ile etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

    Kuzey Irak ta 4 PKK lı terörist öldürüldü #1

    "TERÖRİSTLE MÜCADELEMİZ ETKİLİ ŞEKİLDE SÜRÜYOR"

    MSB: "Teröristle mücadelemiz etkili ve kararlı şekilde sürüyor!
    Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan ve Pençe Şimşek bölgelerinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist, ateş destek vasıtaları ve ATAK helikopterleri ile etkisiz hâle getirildi." ifadelerini kullandı.

    Kuzey Irak'ta 4 PKK'lı terörist öldürüldü VİDEO

    Kuzey Irak ta 4 PKK lı terörist öldürüldü #2

    Kuzey Irak ta 4 PKK lı terörist öldürüldü #3

    Kuzey Irak ta 4 PKK lı terörist öldürüldü #4

    Kuzey Irak ta 4 PKK lı terörist öldürüldü #5

    Kuzey Irak ta 4 PKK lı terörist öldürüldü #6

    Kuzey Irak ta 4 PKK lı terörist öldürüldü #7

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