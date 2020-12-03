ORC'nin genel seçim anketi

Bu pazar genel seçim olsa anketinde, barajı sadece 4 parti geçebilirken Cumhur İttifakı yine zirvede yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimler için 2023'ü gösterse de birçok partinin gündeminde yine erken seçim talebi var.

Muhalefetten gelen çağrılar nedeniyle kamuoyu araştırma şirketleri de bu kapsamda çalışmalarına devam ediyor.

ORC Araştırma da Türkiye'nin nabzını tutarak kasım ayında yaptığı anket sonuçlarını açıkladı.

Ankete katılanlara "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yönlendirildi

BARAJI 4 PARTİ GEÇİYOR

Buna göre AK Parti yüzde 36,1’le ilk sırada yer alırken, CHP yüzde 25,4’le ikinci sırada. MHP yüzde 12,7, İyi Parti ise yüzde 10,4’le barajı geçiyor.

Ankete göre HDP, Gelecek Partisi, Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi ile Saadet Partisi yüzde 10’luk barajı geçemiyor.

ORC'NİN ANKETİNE GÖRE PARTİLERİN YÜZDE OY ORANLARI

AK PARTİ - 36,1

CHP - 25,4

MHP - 12,7

İYİ PARTİ - 10,4

HDP - 9,3

GELECEK PARTİSİ - 2,5

DEVA PARTİSİ - 1,9

SAADET PARTİSİ - 1,1



