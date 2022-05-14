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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit askerler Oktay Salar ve Selman Güler'in ailelerine başsağlığı dileklerini iletti.
    • 14.05.2022 - 09:28
    • Güncelleme : 14.05.2022 - 09:32
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit ailelerine taziye mesajı gönderdi.

    Gaziantep Karkamış-Köprübatı Hudut Karakolu'na bölücü terör örgütü mensuplarınca Suriye’den yapılan tanksavar saldırısı sonucu şehit olan Piyade Er Oktay Salar ile Pençe Kilit harekat bölgesinde arama/tarama faaliyeti sırasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Piyade Sözleşmeli Er Selman Güler şehit oldu.

    Erdoğan'dan taziye mesajı

    Erdoğan, mesajında şehit olan Oktay Salar ve Selman Güler'in ailelerine başsağlığı dileklerini iletti.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı #1


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