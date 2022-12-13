Dolar kaç TL?

Yatırımcılar tarafından 13 Aralık 2022 gününün dolar kuru araştırılıyor. İnişli-çıkışlı bir seyirde olan doların güne nasıl başladığı merak konusu. Peki, bugün dolar ve euro ne kadar?

Binlerce yatırımcı dolar ve euronun güne nasıl başladığını merak ederken, dolar ise sakin bir seyirde ilerliyor.

Doların gidişatını merak edenler ise her gün piyasanın açılış ve kapanış detaylarına bakıyor.

Zaman zaman haftaya yükselişle başlayan dolar ve euro kuru, zaman zaman ise haftayı düşüşle kapatıyor.

Bunun akabinde vatandaşlar, yaptıkları yatırımları ya da alım güçlerinin ne kadar etkilendiğini öğrenmek istiyor.

Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar? İşte 13 Aralık Salı piyasalardaki son durum...

13 Aralık dolar ve euro ne kadar?

Dolar/TL'de 18,64 etrafındaki yatay seyir iki aydan uzun bir süredir devam ediyor.

Euro/TL 19,67 seviyesinde işlem görüyor. Yatırımcılar bugün açıklanacak olan ABD tüketici fiyatları verisini yakından izleyecek.

ABD Merkez Bankası (Fed) yarın, Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankası (BOE) ise haftanın geri kalanında faiz kararlarını açıklayacaklar.

Üç merkez bankasının da yıl başındaki 75 baz puan büyüklüğünde faiz artırımlarına kıyasla bu hafta 50 baz puan büyüklüğünde faiz artırması bekleniyor.