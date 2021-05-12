76 barodan ortak Filistin tepkisi

Türkiye'deki 76 baro, İsrail'in Filistin halkına uyguladığı şiddete sessiz kalmadı.

İsrail ordusunun Filistinli sivil halkı katletmesine ülkenin dört bir tarafından tepkiler yükselmeye devam ediyor.

Bu zulme tepki gösterenlerin arasına 76 baro da katıldı.

Yapılan ortak açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İsrail’in, Mescid-i Aksa’da gerçekleştirdiği bu saldırıyı kınamak, bu saldırının karşısında durmak; hukuka aykırılığın, savaş suçunun, insan hakları ihlallerinin karşısında durmak demektir. Kudüs sorunuyla ilgili özellikle 1967’den bu yana BM’de alınan çok sayıdaki kararda; Kudüs’ün uluslararası bir statüye sahip olduğu, İsrail’in Kudüs’ü işgalinin tanınmadığı, İsrail’in şehrin statüsünü ihlal eden bütün girişimlerinin geçersiz olduğu sürekli olarak tekrarlanmıştır.

"BM SÜRECE DAHA ETKİN DAHİL OLMALIDIR"

Lakin BM tavsiye-uyarı-kınama gibi kararlarının yanında sürece yalnızca tarafları müzakereye davet ederek müdahil olmuştur. Oysaki BM’nin sürekli olarak tarafları uzlaşmaya davet etmek yerine, gerektiğinde yaptırım uygulayabilecek şekilde sürece daha etkin dâhil olması gerekmektedir. Kısacası BM’nin sadece birtakım kararlar alarak sorunun adil bir şekilde çözülmesini sağlayamadığı açıktır; yapılması gereken, bu kararların uygulanmasını mümkün kılacak adımlar atmaktır.





"İSRAİL İNSANLIK SUÇU İŞLEMEKTEDİR"

İsrail bu insanlık dışı saldırısı ile taraf olduğu Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’ni, bağlayıcı BM Güvenlik Konseyi Kararlarını, savaş bölgelerinde ve işgâl altında yaşayan sivilleri korumayı taahhüt eden 1949 Cenevre Sözleşmelerini, İnsan Hakları Evrensel Beyannâmesi’ni ihlâl etmektedir. İsrail devletinin 4 gündür Mescid-i Aksa’da sivil halka karşı saldırıda bulunması, İsrail’in bir devlet gibi değil, bir terör örgütü gibi davrandığını da gözler önüne sermektedir. İsrail, Filistin topraklarında insanlık suçu işlemektedir.





"İSRAİL BUNUN HESABINI VERMELİDİR"

Hatta BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinin ifade ettiği gibi, Kudüs’te yaşananlar insan hakları ihlalinden öte tam anlamı ile bir savaş suçudur. İsrail kolluk kuvvetlerinin, sivil halka karşı kullandığı orantısız güç, İsrail’in hakkı olmayan yere tecavüzü ve müdahalesi kabul edilemez. Evrensel tüm hukuk metinlerinde güvence altına alınmış yaşam hakkını, din ve vicdan özgürlüğünü, ibadethane dokunulmazlığını hiçe sayarak saldırıda bulunan İsrail devletini kınamak bırakın her hukukçunun her insanın boynunun borcudur. İsrail devleti uluslararası kararlara, sözleşmelere saygı duymasını öğrenmeli, buna aykırı davranışlarının hesabını da uluslararası arenada vermelidir.





"FİLİSTİN HALKI İÇİN HAREKETE GEÇMEYE DAVET EDİYORUZ"

İsrail’i işgal ettiği Filistin topraklarındaki yasadışı uygulamalarını sonlandırmaya ve bölgede gerginliği ve hukuksuzluğu artıracak hareketlere son vermeye davet ediyoruz. İsrail’in 4 gündür Filistin halkına karşı yaptığı saldırıları; uluslararası hukuka ve insan haklarına aykırılığını hep birlikte dile getirmekle İsrail devletinin hukuk ve insanlık dışı bu saldırısını aşağıda imzası bulunan baro başkanları olarak şiddetle kınıyor, BM Genel Kurulu olmak üzere uluslararası tüm kurumları, engelleyici yaptırımları derhal gündeme almaya çağırıyor, uluslararası kamuoyunu Filistin halkı için harekete geçmeye davet ediyoruz.





TEPKİ GÖSTEREN BAROLAR

Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Aydın, Aksaray, Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bilecik, Bingöl, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane-Bayburt, Hakkari, Iğdır, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Tokat, Tunceli, Uşak, Van, Yalova, Yozgat, Zonguldak baroları ortak bildiriye imza attı.