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    Devlet erkanı Anıtkabir'de

    Devlet erkanı Anıtkabir'de

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki devlet erkanı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.
    • Haber Merkezi
    • 29.10.2022 - 11:12
    • Güncelleme : 29.10.2022 - 12:31
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    Cumhuriyetimizin 99. yılı kutlamaları kapsamında, ilk tören Anıtkabir'de düzenlendi.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı Anıtkabir'e çıktı.

    Tören, devlet erkanının Aslanlı Yol'da yürüyüşüyle başladı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, üzerinde ay yıldız bulunan çelengi Atatürk'ün mozolesine bırakmasının ardından, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

    Devlet erkanı Anıtkabir'de VİDEO

    Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı

    Daha sonra Erdoğan ve beraberindekiler, Misak-ı Milli kulesine geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

    "Cumhuriyetimizi ilelebet payidar kılmak için çalışıyoruz"

    "Aziz Atatürk; Bugün riyasetiniz altında yürütülen zorlu ve destansı bir mücadelenin ardından kurduğumuz Cumhuriyetimizin 99’uncu yıl dönümünü idrak ediyoruz. Zatıalinizin ve aziz şehitlerimizin emaneti olan cumhuriyetimizi ilelebet payidar kılmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu tarihi günü ülkemizin ilk yerli elektrikli otomobili olan Togg’un üretim tesisinin açılışını yaparak taçlandırmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz. Önümüze çıkartılan engellere aldırmadan içinde bulunduğumuz asrı Türkiye Yüzyılı yapmak ve milletimizi hayalleriyle buluşturmak için mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Ruhun şad olsun. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun."

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    Liderler törene katıldı

    Törene CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bakanlar, yüksek yargı temsilcileri, kuvvet komutanları katıldı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir'deki törenden sonra Beştepe’de Cumhuriyet Bayramı tebriklerini kabul edecek.

    Cumhuriyet'in ilanın öyküsü

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