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    İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı

    İstanbul Boğazı yoğun sis nedeniyle çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı.
    • Haber Merkezi
    • 01.01.2023 - 09:05
    • Güncelleme : 01.01.2023 - 10:29
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    İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı

    Megakent İstanbul, güne sisler içinde uyandı.

    Yeni yılın ilk gününde kentin büyük bir kesimi sise teslim oldu.

    Sis, gemi trafiğini olumsuz yönde etkiledi.

    Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün internet sitesinden bilgilendirme yapıldı.

    Trafiğe kapandı

    Saat 06.46 itibarıyla İstanbul Boğazı'nın çift yönlü olarak gemi geçişlerine kapatıldığı bildirildi.

    İstanbul Boğazı'nın bazı bölgelerinde sis yoğunluğu yaşanıyor.

    İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı #1

    İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı #2


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