Eğitime kar engeli

Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle 23 ilin tamamında veya bazı ilçelerinde eğitime ara verildi.

Yoğun kar yağışı, don ve buzlanma nedeniyle 23 ilin tamamında veya bazı ilçelerinde 11 Mart Cuma günü eğitime ara verildiği bildirildi.

İSTANBUL

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre İstanbul için turuncu alarm verildiği aktarılarak, bir dizi önlem alındığı belirtildi.

Açıklamada, yarından itibaren İstanbul dahilindeki bütün resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumları, halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları, özel okullardaki takviye kursları, Kur'an kursları ile 4-6 yaş arası ana sınıfları da dahil olmak üzere, bütün eğitim kurumlarının faaliyetlerine 14 Mart Pazartesi gününe kadar ara verildiği kaydedildi.

HAKKARİ

Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, kar yağışı nedeniyle Valilik kararıyla 11 Mart Cuma il merkezi ve Yüksekova ilçesinde eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.

Kamu kurumlarındaki engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı duyuruldu.

KAYSERİ

Kayseri`nin İncesu ilçesinde kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

NİĞDE

Niğde`de beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

ISPARTA

Isparta`da kar yağışı nedeniyle eğitime dün ara verildi. Isparta Valiliğinden yapılan açıklamada, kentte akşam saatlerinde başlayan kar yağışının bugün da süreceği belirtildi.

Kar yağışının ardından hava sıcaklığında da düşüş yaşanacağı bildirilen açıklamada, "İl genelinde 11 Mart Cuma günü Milli Eğitim Bakanlığı`na bağlı tüm kademe okullar, özel anaokulları, özel eğitim, rehabilitasyon merkezleri, muhtelif kurslar, motorlu sürücü kursları, uygulama eğitim merkezleri, okullarda devam eden destekleme ve yetiştirme kursları faaliyetlerine bir gün süreyle ara verilmiştir." denildi.

ZONGULDAK

Zonguldak`ta olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün eğitime ara verildiği açıklandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, son meteorolojik uyarılara göre kuvvetli kar yağışı beklentisi ile ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı tehlikesinin bulunduğu vurgulandı.

ÇANAKKALE

Çanakkale`nin Biga ve Bayramiç ilçelerinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitime, Çan ve Yenice ilçelerinde ise tüm okullarda eğitime bir gün ara verildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentin bazı noktalarında kar yağışının etkili olduğu belirtildi.

ORDU

Ordu`nun bazı ilçelerinde kar yağışı ile buzlanma nedeniyle eğitime bugün ara verildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava şartlarının kent genelinde etkili olduğu belirtildi.

Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye ve Ulubey ilçelerinde 11 Mart cuma günü eğitime ara verildiği ifade edildi. Perşembe ilçesinde taşımalı eğitim, Altınordu, Fatsa ve Ünye ilçelerinin kırsal mahallelerinde tüm okullarda, ilçelerin genelinde ise taşımalı eğitime yarın ara verildiği belirtildi.

BALIKESİR

Balıkesir'de yoğun kar yağışı nedeniyle bugün 6 ilçede daha okullar tatil edildi.



Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kentte etkisini sürdüren kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle Altıeylül, Karesi, Dursunbey, İvrindi, Kepsut ve Savaştepe'de de yarın eğitime ara verildiği belirtildi.

Vali Hasan Şıldak da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kara "Sayın Valim tatil istiyoruz" yazan öğrencilerin fotoğraflarını paylaşıp "Sevgili öğrencilerimizi kırmayalım o zaman" yanıtıyla okulların tatil edildiğini duyurdu.



Açıklamada, engelli ve hamile kamu personellerinin de yarın izinli sayılacağı kaydedildi.



Kentte, önceki gün Balya, Bandırma, Manyas, Susurluk, Erdek, Gönen ve Marmara'da perşembe ve cuma günü eğitime ara verildiği açıklanmıştı.

BARTIN

Bartın Üniversitesinde beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime ara verildiği bildirildi.



Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, il genelinde 11 Mart Cuma günü yoğun kar yağışı beklendiği belirtildi.



Üniversitede merkez ve ilçe kampüslerinde yüz yüze eğitime yarın ara verildiği aktarılan açıklamada, teorik derslerin tümünün çevrim içi olarak yapılacağı kaydedildi.

BAYBURT

Bayburt'ta yoğun kar yağışı nedeniyle bugün eğitime ara verildiği bildirildi.



Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde etkili olan kar yağışı sebebiyle yaşanabilecek olumsuzlukları engellemek için Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel tüm kademeler ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde yarın eğitim ve öğretim faaliyetlerine ara verildiği belirtildi.



Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.

BİTLİS

Bitlis merkez ve köyleriyle Tatvan ve Mutki ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitim öğretime bugün ara verildi.

ERZURUM

Erzurum'un 3 ilçesindeki okullarda olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün eğitime ara verildi.



Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle Yakutiye, Palandöken ve Aziziye ilçelerinde kamu ve özel okulların tamamında cuma günü eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.



Açıklamada, engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

ISPARTA

Isparta'da kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildi.



Isparta Valiliğinden yapılan açıklamada, kentte akşam saatlerinde başlayan kar yağışının yarın da süreceği belirtildi.



Kar yağışının ardından hava sıcaklığında da düşüş yaşanacağı bildirilen açıklamada, "İl genelinde 11 Mart Cuma günü Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı tüm kademe okullar, özel anaokulları, özel eğitim, rehabilitasyon merkezleri, muhtelif kurslar, motorlu sürücü kursları, uygulama eğitim merkezleri, okullarda devam eden destekleme ve yetiştirme kursları faaliyetlerine bir gün süreyle ara verilmiştir." denildi.



Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.

KARAMAN

Karaman'da etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle il merkezi ile Başyayla, Sarıveliler, Ermenek, Kazımkarabekir ve Ayrancı ilçelerinde bugün eğitime ara verildi.



Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları sebebiyle il merkezi ile Başyayla, Sarıveliler, Ermenek, Kazımkarabekir ve Ayrancı ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda ve Halk Eğitim merkezlerinde eğitime 11 Mart Cuma günü ara verildiğini belirtti.



Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı bildirildi.

KASTAMONU

Kastamonu'da yoğun kar yağışı nedeniyle 7 ilçede eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.



İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, Ağlı, Bozkurt, Doğanyurt ,Cide, Küre ve Şenpazar ilçelerinde etkili olması beklenen kar ve buzlanma nedeniyle 11 Mart Cuma günü eğitim öğretime ara verildi.



İnebolu ilçesinde de taşımalı eğitime bugün ara verildiği öğrenildi.

KONYA

Konya'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 16 ilçede bugün yüz yüze eğitime ara verildi.



İlçe hıfzıssıhha kurulları kararınca Ahırlı, Akşehir, Akören, Derebucak, Doğanhisar, Kadınhanı, Sarayönü, Yunak, Taşkent, Hüyük, Hadim, Bozkır, Beyşehir, Yalıhüyük, Selçuklu, Meram ilçelerinin kırsal mahallelerinde kar yağışı, soğuk ve buzlanmadan dolayı meydana gelebilecek risk ile olumsuzluklara karşı önleyici tedbir olarak ilk ve orta dereceli okullarda 11 Mart Cuma günü uzaktan eğitim gerçekleştirilecek.

NEVŞEHİR

Nevşehir'de gece başlaması beklenen kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildiği bildirildi.



Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kar yağışının ardından hava sıcaklığında düşüş yaşanacağı belirtilerek, "İlimizde etkili olması beklenen kar yağışının oluşturacağı olumsuz koşullar ve olası buzlanma tehlikesi nedeniyle eğitim öğretime 11 Mart cuma günü bir gün süreyle ara verilmiştir" denildi.



Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

SAMSUN

Samsun'un 9 ilçesindeki bazı okullarda kar yağışı ile buzlanma nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.



İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Alaçam, Canik, Havza, Kavak, Ladik, Salıpazarı, Tekkeköy, Vezirköprü ve Yakakent ilçelerinde olumsuz hava şartlarının etkili olduğu bildirildi.



Bu ilçelerde kar ve buzlanma nedeniyle 11 Mart cuma günü bazı okulların tatil edildiği belirtilen açıklamada, eğitimin uzaktan yapılacağı kaydedildi.



Eğitim öğretime ara verilen okulların detaylı listesine, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün internet sitesinden ulaşılabilir.

SİNOP

Sinop'ta kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitim öğretime bugün ara verildi.



Valilikten yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik verilere göre kentte kötü hava koşullarının etkili olmasının beklendiği belirtildi.



Değerlendirmeler sonucu 11 Mart Cuma günü il genelindeki tüm okullarda eğitim öğretime ara verileceği ifade edilen açıklamada, kamuda çalışan engelli personel ile hamile işçi ve memurların da yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.



Açıklamada, yarın özel eğitim kurumları ile halk eğitim merkezlerindeki kurslara da ara verildiği bildirildi.

MUĞLA

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde, kar yağışı ve elverişsiz hava şartları nedeniyle eğitime bugün ara verildiği bildirildi.



Kavaklıdere Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçede yoğun kar yağışı ve elverişsiz hava şartlarının etkisini sürdürdüğü belirtildi.



Açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararınca yoğun kar ve buzlanma tehlikesine karşı 11 Mart Cuma ilçe genelinde temel eğitim, ortaöğretim ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime ara verildiği kaydedildi.



KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.



Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçede kar yağışının etkili olduğu belirtildi.



Açıklamada, kar yağışı nedeniyle ilçede taşımalı eğitim gören öğrenciler için 11 Mart Cuma günü okulların tatil edildiği kaydedildi.

AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar'da yoğun kar yağışı nedeniyle 3 ilçede okulların tamamında, 9 ilçede ise taşımalı eğitime bugün ara verildi.



Kaymakamlıkların sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamalarda, Emirdağ, Bolvadin ve Bayat ilçelerinde okulların geneli, Dinar, Hocalar, İhsaniye, Sultandağı, Hocalar, Çay, Dazkırı, Başmakçı ve İscehisar ilçelerinde ise taşımalı eğitime 11 Mart Cuma günü eğitim öğretime ara verildiği bildirildi.