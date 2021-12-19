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    19 Aralık Türkiye'de koronavirüs tablosu

    Koronavirüs salgınında bugün 16 bin 910 kişinin testi pozitif çıkarken, 171 vatandaşımız da yaşamını yitirdi.
    • AA & Ensonhaber
    • 19.12.2021 - 19:17
    • Güncelleme : 19.12.2021 - 19:34
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    19 Aralık Türkiye'de koronavirüs tablosu

    Sağlık Bakanlığı, yenilenen koronavirüs vaka tablosunu ve güncel aşı haritasını paylaştı.

    GÜNLÜK VAKA SAYISI 16 BİN 910

    Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 349 bin 193 Kovid-19 testi yapıldı, 16 bin 910 kişinin testi pozitif çıkarken, 171 kişi ise hayatını kaybetti.

    "SALGININ SONUÇLARINI GÜNLÜK VERİLERLE ÖLÇÜLEMEYECEĞİ DÖNEMDEYİZ"

    Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ifadeleri kullandı:

    "Salgının sonuçlarının günlük tablodaki verilerle ölçülemeyeceği bir dönemdeyiz. Hayatın tamamını etkileyen Covid-19’un sağlık dışı etkileri zaten öngörülüyordu. Toplumca bize düşen, bu kritik mücadelenin hayatı savunmak anlamına geldiğini bilip, salgın şartlarını hızla aşmaktır."

    19 Aralık Türkiye de koronavirüs tablosu #1

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