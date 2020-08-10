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    Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

    Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı.
    • Haber Merkezi
    • 10.08.2020 - 15:46
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    Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

    Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabine toplantısı, saat 15.30'da başladı.

    Toplantıda artan koronavirüs vakaları sonrası yeni tedbirlerin alınıp alınmayacağı değerlendirilecek.

    MASADAKİ EN ÖNEMLİ KONULAR: DOĞU AKDENİZ VE KORONAVİRÜS

    Doğu Akdeniz'deki gelişmeler de toplantıda önemli bir yer tutacak. Türkiye, Yunanistan ve Mısır'ın korsan anlaşmasını yok hükmünde saymıştı. Bölgede atılması planlanan yeni adımlar değerlendirilecek. Türkiye'nin desteğiyle tablonun değiştiği Libya'da gelinen son durum da ele alınacak.

    Suriye, Irak'ın kuzeyi ve yurt içindeki terör operasyonları da toplantıda konuşulacak konular arasında.

    Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı #1

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