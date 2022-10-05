Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tazminat ödeyecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iftiraları nedeniyle 50 bin lira manevi tazminata mahkum edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 26 Ocak'ta Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisine yönelik ‘devleti zarar uğrattığı’ suçlamasıyla 50 bin liralık manevi tazminat davası açmıştı.

Açılan dava Ankara 37. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görüldü.

Kılıçdaroğlu, 50 bin liralık tazminata mahkum edildi

Buna göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, kişilik haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle açtığı dava kapsamında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 50 bin lira manevi tazminat kazandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, gelişmeyi sosyal medya hesabı Twitter'dan duyurdu.

"Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir iftirası daha yargıdan döndü"

Aydın, "Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir iftirası daha yargıdan döndü" dedi.

Aydın sözlerine şöyle devam etti:

"Kılıçdaroğlu, 26.01.2022 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızı "aynı ihaleyi üç kat fiyatla başkasına peşkeş çekerek Devleti milyarlarca zarara uğratmakla suçladığı" iftirası nedeniyle 50 bin TL manevi tazminata mahkum edildi"

CHP'de tazminatlar nasıl ödeniyor?

Kılıçdaroğlu, bir kez daha tazminata mahkum edilmeye hazırlanırken, CHP'de söz konusu ödemelerin nasıl yapıldığı konusu gündeme geldi.

Partide, Kılıçdaroğlu'nun kaybettiği tazminatları ödemek üzere bir fon oluşturulurken, tazminat paraları partililer ve milletvekillerinden toplanıyor.