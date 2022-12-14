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    Gaziantep'te terör operasyonu: 1 tutuklama

    PKK/KCK-c/YPG silahlı terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli şahıstan 1'i sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • 14.12.2022 - 09:33
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    Gaziantep'te terör operasyonu: 1 tutuklama

    Terörle mücadele kapsamında operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.

    Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yeni bir başarılı operasyona imza attı.

    PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütünün muhtemel eylem ve faaliyetlerin deşifre edilerek mensuplarının yakalanmasına yönelik olarak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon yaptı.

    2 şüpheli yakalandı

    İcra edilen operasyon neticesinde, terör örgütü içerisinde geçmiş dönemlerde silahlı olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen 2 şüpheli şahıs yakalandı.

    1 zanlı tutuklandı

    İHA'nın haberine göre, yapılan yasal işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklanırken, diğer şüpheli ise serbest bırakıldı.

    Gaziantep te terör operasyonu: 1 tutuklama #1


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