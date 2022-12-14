- Haberler
- Gündem Haberleri
- Gaziantep'te terör operasyonu: 1 tutuklama
Gaziantep'te terör operasyonu: 1 tutuklama
PKK/KCK-c/YPG silahlı terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli şahıstan 1'i sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.
- 14.12.2022 - 09:33
Terörle mücadele kapsamında operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yeni bir başarılı operasyona imza attı.
PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütünün muhtemel eylem ve faaliyetlerin deşifre edilerek mensuplarının yakalanmasına yönelik olarak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon yaptı.
2 şüpheli yakalandı
İcra edilen operasyon neticesinde, terör örgütü içerisinde geçmiş dönemlerde silahlı olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen 2 şüpheli şahıs yakalandı.
1 zanlı tutuklandı
İHA'nın haberine göre, yapılan yasal işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklanırken, diğer şüpheli ise serbest bırakıldı.